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Рыболовная база в Астрахани

Сегодня, в дельте реки Волги, представлено большое количество отелей и баз отдыха, однако не многие из них могут похвастаться уникальной услугой для всей семьи, как наша рыболовно-охотничья база.

Астраханский край известен своими богатыми рыбными ресурсами, и не зря он получил прозвище «Рыбацкой столицы». Такое прозвище край поучил не случайно, а благодаря исключительным богатствам Волги, ведь только здесь представлено такое разнообразие рыбы: щука, судак, красноперка, вобла, сазан, окунь, карась и многие другие. Поймать любую их них, можно приехав на нашу базу.

Рыбалка в Астрахани, ежегодно становится одним из самых желанных мероприятий для любителей рыбалки со всей России. Наша Рыболовно-охотничья база – это прекрасный выбор для всех кто хочет, хорошо отдохнуть и насладиться рыбалкой.

Для тех кто любит наслаждаться бескрайними просторам, полями цветущего лотоса и ровной водяной гладью, приглашаем посетить нашу рыболовно-охотничью базу, расположенную на самом берегу Волги. Разнообразие дикой природы Астрахани подарят Вам незабываемую гамму красочных впечатлений. А удачная рыбалка на нашей базе сделает ваш отдых в двойне не забываемым.

Рыбалка на Волге замечательна в любое время года, мы предлагаем незабываем отдых на нашей базе круглый год. Наиболее привлекательным видом рыбалки, является рыбалка на спиннинг, на который можно поймать и жереху, и сома, и судака, и хищных рыб, таких как окунь или щука, у нас, можно поймать в любое время года.

Есть множество причин, сделать выбор в пользу отдыха на Волге:

- Рыбалка в Астрахани всегда сулит хороший улов, т.к. только здесь столь разнообразен подводный мир.

- Наша база – это высоко комфортные номера, в которых есть все необходимое, для того чтобы чувствовать себя как дома. Помимо обустроенных и комфортных номеров, у нас на базе представлены различные развлечения, ресторан, бар.

- Выбрав прогулку на скоростных катерах и экскурсии на лотосовые поля вы получите уникальную возможность познакомиться с живой природой на столько близко, на сколько это возможно.

- Особенностью нашей базы является, то что у нас представлены скоростные катера в ассортименте, каждый из которых оснащен навигационной системой, что не позволит Вам остаться на природе, дольше чем бы вам этого хотелось.

- Для любителей активного отдыха на нашей базе есть спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а для самых маленьких гостей есть спортивная площадка и бассейн.

На нашей базе Вас жду невообразимые богатства природного мира Астраханского края и Волги в частности, высокий уровень обслуживания и комфорт.